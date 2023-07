The Witcher e l'addio di Henry Cavill: l'attrice di Yennefer Anya Chalotra smentisce i rumor

In breve, Chalotra ha affermato che Cavill ha sempre lavorato in modo tale da non dare segno di essere in disaccordo. Infine, l'attrice afferma anche che sentirà la mancanza di Cavill sul set di The Witcher.

La terza stagione di The Witcher è arrivata su Netflix - o perlomeno la sua prima parte - e i fan si stanno preparando a dire addio a Henry Cavill . Ancora non abbiamo un'idea chiara di cosa sia successo, ma il pubblico è oramai convinto che vi siano stati dei disaccordi tra l'attore e la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. Ora, però, l'attrice di Yennefer - Anya Chalotra - ha commentato la questione, negandone la veridicità.

Le parole di Anya Chalotra sull'addio di Cavill da The Witcher

Geralt (Henry Cavill ) e Yennefer (Anya Chalotra)

Più precisamente, Chalotra ha smentito le voci di corridoio in una intervista al The Telegraph. L'attrice ha scosso la testa quando gli è stato chiesto del presunto disaccordo tra Hissrich e Cavill sull'adattamento, rispondendo: "Quando siamo tutti sul set, ci dedichiamo a interpretare questi personaggi e a portarli in vita nel modo migliore. E questo è esattamente ciò che ho percepito ogni giorno da Henry".

Cavill non ha ancora commentato apertamente il suo addio alla serie ed è apparso solo ad alcuni eventi per promuovere la terza stagione di The Witcher. Chalotra ha anche detto che Cavill ha annunciato il suo abbandono solo dopo la fine delle riprese della terza stagione, il che significa che non c'è stato un addio sul set per l'attore.

Chalotra ha aggiunto che da allora è stata dura: "È stata una notizia difficile da accettare perché è parte della famiglia. Siamo stati insieme per cinque anni. Quindi, se qualcuno se ne va dopo aver lavorato con qualcuno per così tanto tempo, sentiremo questa perdita".

Sappiamo anche che Henry Cavill se ne andrà a testa alta da The Witcher, per il produttore esecutivo.