Pokémon: leak condivide informazioni sul prossimo capitolo, sarà un seguito di Scarlatto/Violetto?

Secondo il leaker, uno dei personaggi raffigurati qui sopra - di certo non Lacey, secondo quanto detto dal leaker - contiene la "chiave della storia del DLC" e "è un grande spoiler per il prossimo gioco dopo sudachi" (sudachi è il nome in codice dei DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto). Riddler_Khu si è dimostrato affidabile e rispettabile in passato, ma è anche molto criptico. Non è quindi chiarissimo cosa intenda con questa affermazione.

Un leaker - Riddler_Khu - ha condiviso un criptico messaggio riguardo al futuro della serie Pokémon. Sulla base di questo, si pensa che Game Freak abbia deciso di lavorare a un nuovo gioco della saga e che il prossimo titolo di Pokémon non sarà un remake e nemmeno un Leggende Pokémon. Vediamo il tweet in questione.

Il prossimo capitolo di Pokémon

Un'analisi del leak arriva da Centro Leaks su Twitter, che potete vedere qui sopra. Secondo quanto riportato, il fatto che vi sia un qualche tipo di spoiler per il seguito fa pensare che il prossimo gioco principale della serie non sarà un remake e, a meno che non ci sia qualche viaggio nel tempo, non sarà ambientato in un periodo temporale troppo distante dagli eventi di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questo spinge quindi a pensare che non si tratti di un altro Leggende Pokémon.

Centro Leaks giunge alla conclusione che la possibilità migliore è un seguito di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ovviamente è solo una speculazione basata su un leak, quindi è tutt'altro che ufficiale. Dovremo attendere conferme da parte di GameFreak e Nintendo, che probabilmente richiederanno ancora molto tempo.

Se siete in cerca di certezze, potete vedere il nuovo trailer di La concierge Pokémon che indica il mese di uscita.