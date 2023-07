PS5: un devkit è finito in vendita su di un sito d'aste

Un devkit di PS5 , più precisamente il prototipo 2 dei devkit, è finito all' asta online su Yahoo in Giappone, con un prezzo iniziale di 500.000 yen (€3.360,00). Nonostante si tratti di un oggetto non vendibile, l'asta non è stata fatta chiudere da Sony, con le offerte che sono arrivate tutte all'ultimo momento, facendo lievitare il prezzo fino a 551.000 yen (€ 3.702,72).

Venduto!

L'asta del devkit di PS5

Attualmente l'asta risulta conclusa e sono state conteggiate quindici offerte. Il devkit viene descritto come leggermente danneggiato e sporco, tanto da far pensare a un ritrovamento. Il bello è che in una delle foto allegate all'asta si può leggere chiaramente: "Prototipo - Non per la vendita". Ma in casi del genere, senza l'intervento del produttore hardware, si tratta di meri dettagli.

Cosa farsene del prototipo di un devkit, probabilmente non funzionante? Probabilmente niente. È probabile che chi l'ha acquistato sia un collezionista o un appassionato di tecnologia desideroso di esaminare il raro oggetto. Devkit come questo sono i primi che vengono inviati alle software house maggiori per iniziare a sviluppare giochi per le nuove console e di solito hanno installate delle versioni beta del firmware. Comunque sia potrebbe addirittura essere un prototipo usato per i test interni, da quel che ne sappiamo.

Detto questo, il venditore ci ha ricavato un bel gruzzolo, tanto da rendere sicuramente conveniente il tentativo di vendita.