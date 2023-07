Record of Ragnarok Stagione 2 Parte 2: il nuovo trailer dell'anime di Netflix, l'uscita è vicina

Netflix, tramite il proprio canale YouTube dedicato agli anime, ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per la seconda parte della seconda stagione di Record of Ragnarok. La data di uscita è il 12 luglio 2023. Ricordiamo invece che la prima parte era stata pubblicata a gennaio. Potete vedere il video qui sotto.

Il trailer ci presenta alcuni dei personaggi della serie e ci indica che lo scontro è arrivato a tre vittorie per gli dei e due per gli umani. Ovviamente in queste nuove puntate (precisamente saranno 5, dalla 11 alla 15) ci presenteranno tanta azione ad alto ritmo, con nuovi retroscena per i vari personaggi di Record of Ragnarok che scenderanno in campo.

La serie è realizzata a partire dal manga pubblicato su Monthly Comic Zenon che ha venduto più di 14 milioni di copie. Il team dietro l'anime è Graphinica (Juni Taisen: Zodiac War, Hello World).