Just Cause: Mobile è stato cancellato definitivamente

Just Cause: Mobile non esiste più. Square Enix ha annunciato la cancellazione del gioco, nonostante fosse stato lanciato in accesso anticipato in alcuni territori di prova. O forse proprio per questo motivo. Evidentemente i test devono essere andati molto male, tanto da consigliare di bloccare il progetto e non gettarci altri soldi sopra.

Anno nero per Square Enix

Just Cause: Mobile fu annunciato durante i The Game Awards nel 2020. Previsto per il 2021, era stato rinviato al 2022, quindi al 2023. È stato pubblicato in accesso anticipato in alcuni territori selezionati, come Singapore, Malesia e le Filippine, con la fase di test che si è chiusa a febbraio 2023.

Square Enix ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la cancellazione del gioco: "È con grande tristezza che annunciamo la fine dello sviluppo di Just Cause: Mobile. Da domani, 3 luglio 2023, il gioco non apparirà più nei negozi digitali. Non è mai facile dare un annuncio di questo tipo, soprattutto ai nostri fan in attesa del lancio. Apprezziamo moltissimo il supporto che ci avete dato."

Just Cause: Mobile è solo l'ennesima vittima della ristrutturazione in atto dentro Square Enix. L'editore giapponese ha già chiuso molti altri titoli mobile nel recente passato, tra i quali: Bravely Default: Brilliant Lights, Final Fantasy VII: The First Soldier ed Echoes of Mana, l'ultimo dei quali dopo meno di un anno dal lancio. Evidentemente è alla ricerca della quadra nel settore, dopo tanti colpi sparati a vuoto.