My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di yael_2929 è l'anime nella realtà

I fan dell'anime di My Hero Academia sono in attesa dell'arrivo della settima stagione, che richiederà probabilmente ancora un po' di tempo. Nel frattempo, però, il mondo del cosplay non va in pausa e continua a proporre le proprie versioni dei vari personaggi della serie. I personaggi a disposizione sono veramente molti ma spesso quelli "originali" sono tra i preferiti. Parliamo ovviamente della classe di eroi del protagonista. Tra i vari, è molto apprezzata Momo Yaoyorozu. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da yael_2929.

yael_2929 ci propone una versione di Momo Yaoyorozu con il suo costume da eroina che presenta sin dall'inizio della serie. Ricordiamo che Momo ha il potere di creare qualsiasi oggetto dalla sua pelle: ha però bisogno di conoscere la composizione esatta dell'oggetto, quindi il suo potere si basa prima di tutto sullo studio; infatti il suo costume ha spazio sul retro per portare dei libri, così da avere sempre con sé le informazioni necessarie. La famiglia Yaoyorozu è inoltre molto ricca, quindi la ragazza non ha bisogno di creare oggetti per sé perché può comprare tutto quello di cui ha bisogno: ingenuamente, però, non si rende conto di quanto è più ricca rispetto ai propri compagni di classe.

Se siete fan di Momo Yaoyorozu, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è proprio come dovrebbe essere. Ecco poi anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di cosplaynin è molto estivo. Citiamo inoltre il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione cheerleader di philotes.cos è allegro. Chiudiamo ora con il cosplay di Momo Yaoyorozu di lockserkawa si copre col mantello.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da yael_2929? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?