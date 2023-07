Nintendo Switch 2 in uscita nel primo trimestre del 2024, secondo un rumor

L'uscita di Nintendo Switch 2, o quello che sarà il nome della prossima console della casa di Kyoto, avverrà nel corso del primo trimestre del 2024: a riferirlo è il sito di investimenti cinese MoneyDJ.

Pare infatti che un'azienda produttrice di custodie metalliche, Hongzhun, preveda di aumentare le vendite nella seconda metà del prossimo anno proprio grazie ai prodotti compatibili con Nintendo Switch 2, il cui lancio sarebbe previsto come detto per il primo trimestre del 2024.

Come sappiamo, Nintendo ha escluso la distribuzione di qualsiasi nuovo hardware fino ad aprile 2024, e in effetti non è chiaro se il rumor si riferisca al primo trimestre solare o al primo trimestre fiscale, ipotesi quest'ultima più plausibile.