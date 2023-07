Arma 3: il DLC Spearhead 1944 ci porta nella Seconda Guerra Mondiale, ecco il trailer

Arma 3 si espande con un nuovo DLC che riporta i giocatori nella Seconda Guerra Mondiale e che promette di far vivere tale scontro "con proporzioni mai viste prima". Il contenuto si chiama Spearhead 1944 . Il periodo di uscita è il 2023 (non ci sono dettagli più precisi al momento) e il costerà 18 dollari . Potete anche vedere il trailer qui sotto.

Arma 3: il DLC Spearhead 1994

Spearhead 1994

Il team spiega che potremo sperimentare l'Operazione Cobra, una delle manovre militari più decisive della campagna di Normandia, che vide la Prima Armata degli Stati Uniti tentare di sfondare le linee tedesche mentre queste ultime erano distratte dagli attacchi britannici e canadesi su altri fronti.

Bohemia Interactive afferma che questo DLC Creator, realizzato dallo sviluppatore di terze parti Heavy Ordnance Works, "offrirà un'esperienza sandbox militare coinvolgente e storica con proporzioni mai viste prima in Arma 3".

Inoltre, un compatibility data pack sarà aggiunto allo Steam Workshop di Arma 3 insieme alla pubblicazione del DLC. Se non siete interessati ad acquistare il pacchetto completo, potete abbonarvi a questo elemento del Workshop e sarete in grado di giocare sui server multigiocatore utilizzando le risorse di questo pacchetto, anche se non potrete visitare la nuova mappa della Normandia.