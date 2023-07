Immortals of Aveum è un mix sci-fi de Il Signore degli Anelli, Elder Scrolls, CoD e God of War

Tramite Reddit, vari sviluppatori di Ascendent Studios hanno partecipato a un recente AMA (ask me anything) su Immortals of Aveum: il team ha spiegato quali sono le fonti di ispirazione del gioco, quali siano le idee alla base dello sviluppo e il modo in cui si è approcciato all genere fantasy.

Ascendent Studios afferma ad esempio che per la creazione di Immortals of Aveum ha puntato a un mix tra Il Signore degli Anelli ed Elder Scrolls, il tutto fuso con elementi più moderni e ispirati alla fantascienza. Parlano poi del gameplay, per il quale il team ha sfruttato la sua esperienza con Call of Duty (alcuni membri di Ascendent Studios hanno lavorato alla saga di Activision). Citano però anche giochi come Destiny e God of War.