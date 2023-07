Among Us x Scream: la skin di Ghostface è di nuovo in regalo per un periodo limitato

Innersloth ha reso disponibile nuovamente una skin per Among Us ispirata a Ghostface, il serial killer di Scream, in occasione della pubblicazione del blu-ray 4K del sesto film della saga. Precisamente, parliamo della Scream Mask di Ghostface e delle Scream Robes.

Queste skin erano state originariamente pubblicate all'interno di Among Us ad aprile 2022, ma sono rimaste accessibili per solo un mese. Ora però sono tornate. Per reclamare la skin si deve accedere al gioco tra il 7 e il 21 luglio 2023: una volta ottenuta sarà vostra per sempre.