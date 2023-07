Project L: il picchiaduro basato su LoL includerà il Duo Play, una demo sarà disponibile all'EVO

Riot Games ha condiviso un nuovo diario degli sviluppatori, incentrato su una nuova meccanica di gioco e sulle ultime novità legate allo sviluppo del progetto. Il videodiario rivela che Project L offrirà "duo play", che il direttore del gioco Shaun Rivera descrive come un po' come il tag team wrestling.

"Un giocatore controlla il campione sul ring, mentre l'altro aspetta fuori dallo schermo che il suo compagno di squadra trovi il momento giusto per taggarlo", ha detto Rivera nel video di aggiornamento. Il sistema di gioco duo play non significa che dovrete avere a disposizione un'altra persona per poter giocare, poiché Project L supporterà combattimenti uno contro uno, due contro due e persino due contro uno.