Mortal Kombat 1: il supporto post-lancio durerà almeno due anni, probabilmente anche di più

Lo storico direttore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha dichiarato che NetherRealm Studios ha intenzione di supportare Mortal Kombat 1 con nuovi contenuti e aggiornamenti per un periodo di tempo più lungo rispetto a Mortal Kombat 11.

Boon ha dichiarato che, come minimo, NetherRealm prevede due anni di supporto post-rilascio, così come ha fatto con Mortal Kombat 11. Con ogni probabilità, però, MK1 dovrebbe ricevere nuovi contenuti per un periodo di tempo ancora più lungo, anche se non è stato ancora definito un calendario specifico.