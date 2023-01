Hades 2 sarà anche in italiano: Supergiant Games lavora alla localizzazione

In attesa di ulteriori notizie, l'account Twitter ufficiale di Supergiant Games è tornato a parlare di Hades 2, di cui evidentemente è in corso la localizzazione in diverse lingue, tra le quali è presente anche l'italiano.

L'informazione deriva da un annuncio di lavoro pubblicato dal team, che ha recentemente presentato Hades 2 nel corso dei The Game Awards, rappresentando peraltro una delle maggiori sorprese dell'evento, vista la fama raggiunta dal primo capitolo in tutto il mondo.



"Stiamo cercando traduttori esperti per lavorare con noi a Hades 2!" Scrivono i Supergiant Games nel messaggio, "Stiamo cercando specialisti in queste lingue", elencando poi una serie di sigle tra le quali figura anche l'italiano, oltre a francese, tedesco, spagnolo, coreano, portoghese-brasiliano, russo, polacco e cinese.

Anche in questo caso, possiamo aspettarci il parlato con dialoghi in inglese e la traduzione presente solo nel testo a schermo, ma resta comunque una buona conferma per quanto riguarda la fruibilità del gioco anche dalle nostre parti, nel caso si preferisca giocare in italiano. Per il resto, rimaniamo a quanto abbiamo visto con il trailer di presentazione di Hades 2 nel corso dei TGA 2022.

Il gioco si presenta come un seguito diretto del primo Hades, cosa che rappresenta di per sé già un elemento di novità, considerando che Supergiant non è solita pubblicare sequel, ma il successo raggiunto dal primo capitolo è stato tale da far cambiare il modus operandi al team.

Si tratta insomma di un action game in stile roguelike ad ambientazione mitologica, la cui storia sembra essere collegata direttamente al primo Hades. Per saperne di più, vi rimandiamo comunque al nostro speciale sul godlike roguelike di Supergiant Games che sta per tornare.