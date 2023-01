HTC: prezzo e prime immagini di Vive XR Elite, il presunto nuovo heaset VR

A breve HTC svelerà ufficialmente un nuovo headset VR che andrà a competere nello stesso segmento di mercato di Meta Quest Pro. Nel frattempo, un leak ha svelato in anticipo il possibile prezzo e le prime immagini del visore, che a quanto pare si chiamerà Vive XR Elite.

Le informazioni provengono da un rivenditore sudcoreano, il quale ha aggiunto erroneamente a listino il visore prima del tempo. Il prezzo di Vive XR Elite convertito in dollari è di circa 1.430 $, quindi quasi 100 dollari in meno rispetto al diretto concorrente Meta Quest Pro. Sono spuntate anche le prime immagini del visore, che confermano la veridicità della soffiata, dato che corrispondono al teaser condiviso da HTC il mese scorso. Stando a Brad Lynch a quanto pare il visore avrà una risoluzione 1920 x 1920 per occhio e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

I primi dettagli sul nuovo visore di HTC erano stati svelati in esclusiva da The Verge e parlavano di un headset che avrebbe potuto competere come Meta Quest 2 o Meta Quest Pro. Il prezzo sembrerebbe suggerire che si tratti di un competitor del secondo, dunque.

Per il momento, sappiamo che il visore potrà essere usato per giocare, l'intrattenimento, l'esercizio fisico e anche in alcuni scenari in cui è chiesta molta potenza, con strumenti di produttività e aziendali. È presente un sensore di profondità e fotocamere frontali che registrano le immagini dell'esterno, talmente di alta qualità che sarà possibile leggere facilmente i testi di uno smartphone o di un tablet, perlomeno secondo Shen Ye, responsabile di HTC. L'autonomia della batteria sarà di due ore e il visore sarà completamente autonomo e supporterà il tracciamento delle mani.

Per tutti i dettagli in ogni caso non dovremo attendere a lungo, dato che la presentazione del nuovo visore di HTC è prevista per domani, 6 gennaio, al CES 2023.