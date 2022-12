HTC lavora a un nuovo Visore VR per competere con Meta Quest 2, ecco i primi dettagli

HTC a breve presenterà al mondo un nuovo visore AR / VR per rinforzare la sua posizione nel mercato della realtà virtuale. L'annuncio ufficiale avverrà durante il CES 2023 del 5 gennaio, ma nel frattempo i primi dettagli sono stati svelati in esclusiva per il portale The Verge.

La prima immagine del visore, che potrete visualizzare qui sopra, rivela parzialmente il suo design, che ricorda quello di un paio di (grandi) occhiali, con fotocamere frontali e laterali. A quanto pare è presente un sensore di profondità, che dovrebbe garantire un tracciamento dei movimenti migliore.

Stando alle informazioni condivise da Shen Ye, responsabile di HTC, il visore potrà essere usato per giocare, l'intrattenimento, l'esercizio fisico e anche in alcuni scenari in cui è chiesta molta potenza, con strumenti di produttività e aziendali. Ye afferma che c'è stato molto lavoro sul design e l'ergonomia, con il visore che sarà sensibilmente più piccolo e comodo da indossare dei suo predecessori made in HTC.

Uno dei punti chiave del nuovo headset è la presenza delle fotocamere frontali che registrano e passano le immagini esterne agli utenti, per esperienze di realtà virtuale mista. Ye non si è sbilanciato molto su questo aspetto, ma ha spiegato che tramite il passthrough delle immagini dalle focamere esterne è possibile persino leggere facilmente i testi di uno smartphone o di un tablet, cosa impossibile con Meta Quest 2.

L'autonomia della batteria sarà di due ore, il visore sarà completamente autonomo e supporterà il tracciamento delle mani. Per quanto riguarda il tracciamento degli occhi, invece, Ye non si è sbilanciato, ricordando però che il Vive Focus 3 supportava tale tecnologia con un modulo upgrade opzionale, il che sembrerebbe suggerire che sarà lo stesso anche stavolta.

Ye ha lasciato anche intendere che il prezzo non sarà competitivo come quello di Meta Quest 2, in quanto il visore di HTC punterà a rispettare la privacy dell'utente e garantire la sicurezza dei suoi dati personali.

"Siamo in un'era in cui i visori VR di consumo sono stati massicciamente sovvenzionate dalle aziende che stanno cercando di ottenere i dati personali dei clienti da fornire agli azionisti. Non crediamo che il modo in cui vogliamo approcciarci al mercato sia scendere a compromessi sulla privacy".

Per The Verge dunque il prezzo potrebbe trovarsi a metà tra i 499 dollari del Vive Flow e i 1.300 dollari del Focus 3. Per scoprire la verità non ci resta che attendere la presentazione al CES 2023, che inizierà il 5 gennaio.