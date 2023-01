Xbox Series X|S e Game Pass aumenteranno di prezzo nel 2023, per l'analista Serkan Toto

Serkan Toto, analista di mercato di Kantan Games piuttosto noto nell'ambito dei videogiochi, prevede aumenti di prezzo generalizzati per il 2023, ma in particolare sul fronte Microsoft, riguardanti probabilmente Xbox Series X|S e anche Xbox Game Pass.

"Non tutti i produttori hanno aumentato i prezzi per stare dietro all'aumenti dei costi di produzione e altro nello sviluppo dei videogiochi finora, ma i giocatori andranno incontro a degli aumenti di prezzo su tutta la linea nel 2023", ha affermato l'analista di mercato a GameSpot.

"Credo che questo trend colpirà non solo i giochi tripla A singoli ma anche il prezzo degli abbonamenti ai servizi e quello dell'hardware, specialmente per quanto riguarda Microsoft", ha riferito Toto. La casa di Redmond ha già annunciato un incremento del prezzo dei giochi first party di Xbox Game Studios per quest'anno, ma a questo potrebbe seguire un aumento di prezzo anche per Xbox Game Pass e Xbox Series X e Series S.

D'altra parte, lo stesso Phil Spencer aveva riferito in precedenza di non poter mantenere i prezzi visti finora in eterno, visto quanto successo anche con gli altri produttori. Sony, in particolare, è stata praticamente la prima ad avviare il trend dell'aumento di prezzo per i giochi first party in questa generazione e ha anche aumentato il prezzo di PS5, in maniera alquanto inedita nella storia del mercato videoludico.

Considerando che, secondo Toto, gli aumenti non dovrebbero riguardare Nintendo Switch come hardware, sembra piuttosto chiaro che questi si debbano concentrare sui prodotti Microsoft, almeno secondo le previsioni dell'analista in questione. D'altra parte, sono in molti a pensare che Xbox Game Pass possa aumentare i prezzi delle sottoscrizioni nel prossimo futuro, considerando come, al momento, l'abbonamento sia fin troppo economico rispetto a quanto offre e al costo delle produzioni inserite nel catalogo.

In ogni caso, per il momento non ci sono stati annunci su modifiche di prezzo per Xbox Series X|S o Game Pass da parte di Microsoft, dunque per il momento si tratta soltanto di speculazioni da parte di analisti.