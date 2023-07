Pokémon: il prossimo gioco sarà ambientato nella Unima di Bianco e Nero?

Come segnalato da Centro Leaks, Riddler Khu, un leaker a cui piace tantissimo elargire soffiate sotto forma di indovinelli, nei giorni scorsi abbia lanciato una serie di indizi che secondo la community sono legati per l'appunto a Pokémon Bianco e Nero, usciti nell'ormai lontano 2010 su Nintendo DS.

Un remake, un nuovo Leggende Pokémon… o entrambi?

Chiaramente si tratta di speculazioni e informazioni non ufficiali, quindi assolutamente da prendere con le pinze, ma del resto le teorie apparse sui social sono molto interessanti.

C'è infatti chi parla di un possibile remake di Pokémon Bianco e Nero, un'ipotesi plausibile se pensiamo che tutti i precedenti giochi della serie hanno ricevuto un trattamento simile e in ordine di uscita il prossimo dovrebbe proprio riguardare i due giochi di quinta generazione.

Altri invece parlano di un possibile nuovo gioco del filone Leggende Pokémon ambientato nella regione di Unima, ovvero un possibile Leggende Pokémon Kyurem, con protagonista il drago leggendario di Bianco e Nero.

Noi alziamo il tiro e diciamo: perché non entrambi? Del resto Leggende Pokémon Arceus è uscito pochi mesi dopo i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, entrambi ambientati a Sinnoh. Insomma, magari Game Freak potrebbe ripetere questo esperimento.

In ogni caso, oltre agli indizi offerti da Riddler Khu, molti giocatori hanno notato che in Pokémon Scarlatto e Violetto e nella lista delle creature già confermate per il DLC Il Tesoro dell'Area Zero ci sono pochissimi Pokémon di quinta generazione, il che potrebbe dare credito alle ipotesi di un gioco ambientato a Unima.

Che ne pensate, sareste interessati a un remake di Pokémon Bianco e Nero o un possibile Leggende Pokémon Kyurem ambientato a Unima? Fatecelo sapere nei commenti.