Baldur's Gate 3, debutto pazzesco su Steam: oltre 205.000 giocatori

Baldur's Gate 3 è stato protagonista di un debutto pazzesco su Steam, totalizzando nel giro di poche ore oltre 205.000 giocatori contemporanei e mandando quasi in tilt i server della piattaforma digitale Valve per via dell'altissimo numero di download.

La banda utilizzata dagli utenti ha infatti superato i 146 Tbps a livello internazionale, complice l'assenza del preload per Baldur's Gate 3, che ha costretto tutti gli acquirenti a scaricare i circa 122 GB dell'RPG di Larian Studios nello stesso momento.

I numeri sono destinati a crescere nelle prossime ore, ma già allo stato attuale ci troviamo di fronte a uno dei lanci più imponenti del 2023, capace di superare senza troppi problemi le cifre totalizzate all'esordio da Resident Evil 4 o Star Wars Jedi: Survivor.