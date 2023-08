Starfield, Parris ha saputo qualcosa sul gioco che lo ha davvero entusiasmato

Ospite dell'ultimo episodio di Kinda Funny, il noto content creator Parris ha detto che una persona che conosce sta già giocando a Starfield e gli ha rivelato qualcosa che lo ha davvero entusiasmato in merito alle dimensioni del titolo Bethesda.

In particolare, questa persona (che, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche essere Phil Spencer o Pete Hines) ha detto che sarà davvero interessante vedere in che maniera Starfield verrà recensito, proprio per via dei tantissimi contenuti dell'esperienza.