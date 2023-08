Quake 2 Remastered, data di annuncio e piattaforme rivelate da un noto leaker

Quake 2 Remastered ha una data di annuncio, fissata probabilmente al 10 agosto, durante la prima giornata della QuakeCon 2023, e una lista di piattaforme su cui il gioco uscirà: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. A rivelare queste informazioni è stato il noto leaker billbil-kun.

Si tratta di una fonte che, come sappiamo, gode di una reputazione straordinaria, avendo praticamente azzeccato finora tutte le sue anticipazioni. In questo caso la sua è tuttavia una semplice conferma rispetto alla classificazione di Quake 2 Remastered in Corea del Sud, avvenuta alcuni giorni fa.

billbil-kun sostiene di aver potuto visionare in anticipo la classificazione ESRB di questa riedizione, che verrà resa pubblica l'11 agosto. Visto che solitamente il rating compare in ritardo rispetto al reveal, viene da sé che la data del 10 agosto, prima giornata della QuakeCon 2023, è quella più plausibile per un annuncio.