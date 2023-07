Starfield: Phil Spencer e Pete Hines ci stanno già giocando

La comunità di Starfield è in sobbuglio per un dettaglio trapelato dagli account Xbox di Phil Spencer , nickname P3, e di Pete Hines, nickname DCDeacon: i due stanno già giocando al gioco di ruolo fantascientifico. Per chi non li conoscesse, il primo è il capo della divisione videogiochi di Microsoft, mentre il secondo è il capo del global publishing di Bethesda.

L'ovvio che sconvolge le comunità

Starfield è il gioco più atteso dell'anno

Ora, non è strano che due personalità del peso di Hines e Spencer all'interno dell'ecosistema Xbox abbiano accesso in anticipo a Starfield per diversi motivi (verifiche e quant'altro), ma la comunità ha preso comunque l'apparizione del gioco nei loro profili come un segnale positivo per l'arrivo sul mercato dello stesso, che presto dovrebbe entrare in fase gold, se tutto andrà come previsto.

Del resto stiamo parlando di quello che probabilmente è il gioco più atteso dell'anno, quindi è normale che anche il minimo segnale pubblico produca reazioni simili. Del resto i più attenti ne hanno subito approfittato per trarre qualche considerazione, come il fatto che nella build che i due hanno giocato gli Obiettivi non devono essere ancora attivi, visto che non ne hanno sbloccato nessuno.

Altri l'hanno presa come una forma di marketing, considerando quanto sono seguiti i due profili (su Xbox si può seguire chi si vuole, senza bisogno che la controparte accetti). Improbabile invece che i due siano stati chiamati a testare il gioco, se non in senso generale di vedere lo stato in cui versa, considerando il ruolo che ricoprono.

Per il resto vi ricordiamo che per vedere Starfield apparire nei vostri profili Xbox bisogna attendere fino al 6 settembre 2023, quando sarà giocabile su PC e Xbox Series X/S. Gli abbonati Game Pass avranno accesso da subito al gioco.