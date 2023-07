Edge of Eternity: l'aggiornamento New Beginning aggiunge molti nuovi contenuti

Midgar Studio continua incessamente a lavorare per migliorare il suo gioco di ruolo alla giapponese Edge of Eternity, per cui ha recentemente lanciato il maxi aggiornamento New Beginning, che aggiunge molti nuovi contenuti, tra i quali un nuovo dungeon procedurale, diviso in più piani, che aggiunge molte ore di gioco.

Inoltre l'inizio dell'avventura è stato completamente riscritto per venire incontro ad alcune delle critiche ricevute e provare a migliorarlo, così da renderlo più coinvolgente.

Il nuovo dungeon è un grosso faro posizionato a Solna Plain, composto da più di cinquanta piani di difficoltà crescente. È pensato ovviamente come sfida avanzata per i giocatori esperti.

Il nuovo prologo, invece, mira a dare un'immagine adeguata del gioco, ossia della sua natura di avventura open world, cosa che il vecchio proprio non riusciva a fare. Inoltre sono state eliminate alcune lungaggini dei capitoli I e II, così da rendere più diretti certi obiettivi e migliorare i ritmi di gioco.

Oltre a presentare l'aggiornamento New Beginning, il team di sviluppo ha promesso di continuare a lavorare ad altri contenuti extra per il gioco, come ad esempio una nuova mappa e una nuova schermata di caricamento.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Edge of Eternity.