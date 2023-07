Xbox Game Pass: 5 giochi lasceranno il catalogo il 31 luglio 2023

Come al solito precisiamo che, per quanto improbabile, la lista qui sopra potrebbe allargarsi nei prossimi giorni. Per conoscere quella definitiva dovremo attendere l'annuncio di Microsoft della prossima mandata di titoli che approderanno su PC e Xbox Game Pass.

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato quali saranno i giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 31 luglio 2023 (o l'1 agosto al più tardi). In totale sono cinque e includono The Ascent, Two Point Campus e Marvel's Avengers Definitive Edition. Di seguito l'elenco completo:

I giochi in rimozione del Game Pass sono in offerta

Come da tradizione tutti i giochi elencati qui sopra saranno per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% (salvo offerte di Xbox Store ancor più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo è fissata per la fine di luglio 2023. Un'opzione che può risultare vantaggiosa nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

Questo mese ci sono alcune uscite di spessore come l'apprezzato e ironico gestionale Two Point Campus e Marvel's Avengers, che a partire da settembre non sarà più supportato ufficialmente e verrà rimosso dalla vendita dagli store digitali.