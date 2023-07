Baldur's Gate 3 richiederà 122 GB di spazio per l'installazione, FSR a settembre

Baldur's Gate 3 richiederà circa 122 GB di spazio su disco per l'installazione, mentre il supporto per l'FSR 2.0 arriverà a settembre, in concomitanza con il lancio della versione PS5: lo ha rivelato Larian Studios in un nuovo post su Steam.

I dati relativi allo spazio necessario per il gioco differiscono rispetto ai requisiti di sistema di Baldur's Gate 3, che riportano un valore pari a 150 GB, ma forniscono probabilmente una fotografia più veritiera e dettagliata della questione.

Per quanto riguarda invece l'FSR 2.0, per il momento bisognerà farne a meno e puntare sul DLSS o sulle risoluzioni reali, ottenendo a detta degli autori 1440p e 60 fps ai settaggi più alti con una NVIDIA RTX 3060 e un "buon processore". Per i 4K effettivi, tuttavia, servirà una RTX 4080 o 4090.