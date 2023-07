Ratchet & Clank: Rift Apart, update 1.728.0.0 disponibile: risolve glitch e migliora le prestazioni

La versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento, nella fattispecie l'update 1.728.0.0, che stando al team di sviluppo risolve alcuni glitch e migliora le prestazioni del gioco.

Di alcuni di questi problemi abbiamo parlato nella recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC: i riflessi in screen space reflection sulle superfici acquatiche sono stati sistemati con la patch, così come alcune texture che rimanevano in bassa risoluzione.

Non è tutto: l'aggiornamento sistema un paio di glitch relativi all'interfaccia e va a ottimizzare le prestazioni, che come sappiamo erano già piuttosto solide al day one ma presentavano qualche comportamento curioso, specie nei cambi di impostazioni.