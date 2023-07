Fortnite, Terminator si presenta con un trailer ricco di citazioni

Terminator è apparso in Fortnite: il potente cyborg interpretato sul grande schermo da Arnold Schwarzenegger, disponibile per l'acquisto nel Negozio del battle royale di Epic Games, è stato presentato con un trailer ricco di citazioni.

Impugnando il suo iconico fucile a pompa, il T-800 di Schwarzenegger si fa strada nella mappa di gioco e viene accolto da una miniatura del camion guidato dal T-1000 in "Terminator 2: Il Giorno del Giudizio", mentre un altro avversario impugna le braccia a uncino in metallo liquido. Non manca infine una versione "rivelatrice" della skin.