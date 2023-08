The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di acc_iiee rilancia un classico

The Seven Deadly Sins è una delle serie più amate degli ultimi anni, tanto da aver dato vita a un sequel, Four Knights of the Apocalypse. Difficile comunque dimenticare i protagonisti dell'opera originale di Nakaba Suzuki, come ci dimostra acc_iiee con il suo cosplay di Elizabeth.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins. Principessa del regno di Liones, suo malgrado è dovuta fuggire dalla capitale per mettersi alla disperata ricerca dei Sette Peccati Capitali, un leggendario quanto temuto ordine di ex-cavalieri, che potrebbe aiutarla a riportare la pace e sventare un tremendo complotto ai danni della famiglia reale. La sua ricerca la porterà a incontrare Meliodas, il capitano dei Sette Peccati Capitali e insieme a lui si metterà in viaggio per trovare gli altri membri.

Il cosplay realizzato da acc_iee ricorda proprio il primo incontro tra Elizabeth e Meliodas all'inizio della storia, dove la ragazza indossava un costume nero molto succinto e poco ingombrante, sotto una gigantesca armatura di ferro usata per celare la sua identità.

