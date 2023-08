PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di agosto 2023 disponibili da oggi

È il primo martedì del mese, il che significa che a partire da oggi i giochi per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di agosto 2023 saranno disponibili in giornata per tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium, che potranno dunque riscattarli e aggiungerli alla propria collezione.

I giochi PS5 e PS4 del PlayStation Plus di agosto 2023

PGA Tour 2K23 è l'ultima iterazione della serie a base di golf con licenza ufficiale PGA di 2K Sports. Anche quest'anno i giocatori possono scendere in campo armati di mazza e affrontare i più forti professionisti del mondo e ambire alla FedExCup. Come spiegato nella nostra recensione, si tratta di un titolo solido e divertente per gli amanti del genere, che rispetto al passato presenta una meccanica di swing migliorata.

Dreams più che un gioco è un vero e proprio strumento creativo tramite il quale i giocatori possono dare vita a interi giochi con risultati anche impressionanti in alcuni casi. Come spiegato nella nostra recensione, l'esclusiva di Media Molecule può dare vita ai vostri sogni grazie a dei tool potenti e intuitivi, ma chiaramente è richiesta una certa dose di ispirazione e pazienza prima di ottenere risultati soddisfacenti.

Ultimo, ma non per importanza, Death's Door è un action GDR dove vestiremo i panni di Corvo, un mietitore del regno dei morti, che suo malgrado si avventurerà in un mondo tenebroso e popolato da sinistre creature per acciuffare un ladro che gli ha soffiato un'anima da sotto il naso.

Avete tempo fino al 5 settembre 2023 per riscattare i giochi del PlayStation Plus di agosto. Una volta fatto verranno aggiunti alla vostra libreria e potrete accedervi in qualsiasi momento fintanto che avete un abbonamento attivo.