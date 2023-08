Xbox porterà alla Gamescom 2023 le demo di S.T.A.L.K.E.R. 2 e Forza Motorsport, per Tom Henderson

Le fonti di Henderson hanno aggiunto che i team di Xbox si stanno impegnando "al massimo" per la kermesse di colonia di quest'anno, che si svolgerà tra il 23 e il 27 agosto 2023. Insomma, per l'occasione è lecito aspettarsi qualche sorpresa, magari già durante l'Opening Night Live del 22 agosto, l'evento condotto da Geoff Keighley che fa da apripista alla fiera tedesca.

A quanto pare Microsoft ha grandi piani per la Gamescom 2023 e nella sua line-up ci saranno anche S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Forza Motorsport e Towerborne in forma giocabile , stando alle ultime informazioni condivise da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming.

S.T.A.L.K.E.R. 2 in forma giocabile alla Gamescom 2023 è un ottimo segno

Solitamente raccomandiamo sempre di prendere con le pinze indiscrezioni simili, ma c'è da dire che Tom Henderson raramente sbaglia un colpo, dunque non abbiamo motivo di dubitare della sua ultima soffiata.

Se confermata è sicuramente un segnale positivo per quanto riguarda S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che aveva saltato l'Xbox Game Showcase facendo temere per un ulteriore rinvio. Atteso per il mese di dicembre, come probabilmente saprete il gioco di GSC Game World sta avendo uno sviluppo a dir poco travagliato a causa dell'invasione della Russia in Ucraina, la patria degli sviluppatori, con il grosso del team che di conseguenza è stato costretto a fuggire a Praga. Come se non bastasse, hanno dovuto fare i conti anche con degli hacker russi che hanno rubato numerosi dati e addirittura una build del gioco.

Non sorprende invece la presenza di Forza Motorsport all'evento, considerando che il racing game di Turn 10 sarà disponibile nei negozi il 10 ottobre 2023. Sarà interessante anche conoscere i pareri di chi proverà la demo di Towerborne, visto che per il momento abbiamo visto ancora ben poco del nuovo action cooperativo di Stoic, gli autori di The Banner Saga, in arrivo nel 2024.