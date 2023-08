Baldur's Gate 3 è 'fantastico' su Steam Deck per Larian, che punta al Verificato

Niente co-op split-screen su Steam Deck

Larian ha anche svelato che la co-op a schermo condiviso sarà disabilitata su Steam Deck. Parliamo di una funzionalità in meno, ma non di una grave mancanza se consideriamo le caratteristiche del dispositivo. Del resto lo schermo non ha dimensioni tali da permettere di giocare in split-screen in compagnia di un amico. Non è chiaro tuttavia se tale opzione verrà resa disponibile nel caso si colleghi Steam Deck a un monitor o una TV. In compenso, Larian ha confermato il supporto completo ai controller.

"Sì, è possibile giocare a Baldur's Gate 3 sul proprio Steam Deck al momento del lancio e l'aspetto è fantastico", afferma il team di Larian Studios.

"Puntiamo allo stato "Verificato" di Steam Deck per la la data di lancio del 3 agosto. Il gioco viene lanciato su Steam Deck con quelle che consideriamo le impostazioni grafiche più ottimali, ma sentitevi liberi di giocare. Sarà possibile usufruire del supporto completo per i controller, mentre lo split-screen sarà disabilitato su Steam Deck."

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 sarà disponibile su PC via Steam dal 3 agosto 2023, ecco gli orari di sblocco. Successivamente il gioco approderà su PS5 il 6 settembre e inoltre è in sviluppo anche una versione Xbox Series X|S, al momento sprovvista di una data di uscita precisa.