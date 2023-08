Xbox Store: disponibili le prime offerte di agosto su giochi Xbox Series X|S e One

Microsoft ha dato il via alla prima mandata di offerte dell'Xbox Store sui giochi per Xbox Series X|S e One di agosto tramite le promozioni delle categorie Deals With Gold e Spotlight Sale, a cui si aggiungono numerose offerte su DLC, titoli retro e/o con co-op a schermo condiviso.

Gli sconti saranno validi fino al 7 agosto 2023 e tra i giochi in scontro troviamo, tra gli altri, anche NBA 2K23, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, Far Cry 6 e Borderlands 3.