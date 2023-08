Giochi in uscita ad agosto 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Baldur's Gate 3, Armored Core 6: Fires of Rubicon e Immortals of Aveum guidano la lista dei giochi in uscita ad agosto su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Quali sono i giochi in arrivo ad agosto 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Nonostante il gran caldo, la lista che stiamo per sottoporvi è tanto corposa quanto interessante e include alcune fra le produzioni più attese dell'anno, fra cui ovviamente l'immenso Baldur's Gate 3. Armored Core 6: Fires of Rubicon e Immortals of Aveum proveranno a soddisfare le voglie di chi desidera cimentarsi con spettacolari combattimenti, da una parte di natura meccanica e dall'altra di natura magica; ma non mancheranno esperienze alternative come l'inquietante Blasphemous 2, l'avventura spaziale Fort Solis e il blockbuster Vampire Survivors, che debutta su Switch. A proposito di debutti, il piacevolissimo Stray esordirà su Xbox dopo l'esclusiva temporale su PlayStation, portandosi dietro il suo carico di atmosfere, cuore e fusa, mentre Sea of Stars proverà a introdurre alcune novità nell'ambito degli RPG: una missione impossibile?

Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3, tre personaggi pronti a combattere In uscita su PC il 3 agosto Il gioco preferito dagli amanti degli orsi, letteralmente, Baldur's Gate 3 fa finalmente il proprio debutto su PC ad agosto per catapultarci nelle affascinanti atmosfere dei Forgotten Reals, al comando di un personaggio che scopre di possedere bizzarre abilità causate da un parassita Mind Flayer che si è annidato nel suo cervello e che lo porterà a diventare un eroe straordinario o il peggiore dei malvagi. Basato sulle ambientazioni di Dungeons & Dragons, il nuovo, ambizioso gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios punta a offrire un'esperienza totalizzante, caratterizzata da numeri mostruosi che coinvolgono razze e classi, missioni, ricompense, furiose battaglie e persino storie d'amore mentre affrontiamo la sua lunga campagna in solitaria oppure in cooperativa con tre amici. Abbiamo provato Baldur's Gate 3 alcuni giorni fa e siamo rimasti impressionati dalla complessità di questo prodotto, dal suo incredibile potenziale e da una scrittura brillante, che promette di coinvolgerci fin dalle prime battute mentre esploriamo gli scenari, interagiamo con altri personaggi e compiamo scelte che avranno inevitabilmente delle conseguenze.

Gord Gord, una vista sull'insediamento In uscita su PC, PS5 e XSX l'8 agosto Realizzato da un team composto da alcuni ex sviluppatori di The Witcher, Gord miscela avventura e strategia sullo sfondo di un'accattivante ambientazione dark fantasy ispirata alla mitologia slava. Il personaggio che controlliamo ha il compito, assegnatogli dal re, di costruire un insediamento e svilupparlo nel corso del tempo, ma non sarà un'impresa semplice. Lo scenario è infatti pieno di insidie, creature ostili e addirittura divinità malvagie che ci troveremo ad affrontare nel corso di una lunga campagna, mentre addestriamo i nostri uomini perché possano aiutarci a difendere con successo le mura della città e ci supportino durante le difficili spedizioni al di fuori di essa. Avete letto la nostra anteprima di Gord?

Atlas Fallen Atlas Fallen, i protagonisti del gioco In uscita su PC, PS5 e XSX il 10 agosto Messo momentaneamente da parte il sottogenere soulslike, Deck13 ha deciso di mostrare con Atlas Fallen la sua personale visione degli action alla God of War, catapultandoci in un mondo tanto ampio quanto inospitale, strutturalmente un "semi open world" con vaste zone da esplorare e richiami a un approccio metroidvania che regolano l'accesso a nuovi settori in base alle abilità sbloccate per il nostro personaggio. Alcuni mesi fa abbiamo provato Atlas Fallen e ci siamo trovati di fronte a un progetto solido pur con qualche incertezza, con da una parte una gestione interessante del protagonista e delle sue capacità, nonché una direzione artistica ispirata; dall'altra un sistema di combattimento che mostra il fianco a una certa legnosità, complici animazioni non al top e un layout dei comandi che sarebbe il caso di rivedere.

Stray Stray, il gatto esplora la grande città In uscita su XSX e XOne il 10 agosto Una delle avventure "indie" più interessanti degli ultimi anni, Stray approda ad agosto anche su Xbox, portandosi dietro un carico di atmosfera, direzione artistica e miagolii davvero rari da trovare in tale concentrazione all'interno di un videogioco. Con i suoi neon alla Blade Runner e un'ambientazione post-apocalittica che lascia tuttavia spazio alla speranza, il titolo di BlueTwelve Studio non mancherà di conquistare anche i possessori delle console Microsoft. La storia che viene raccontata è quella di un gatto randagio che finisce per allontanarsi dalla sua colonia e si ritrova all'interno di una città abitata unicamente da androidi che si comportano come esseri umani, condannati a vivere per l'eternità sotto un cielo stellato artificiale. Insieme a un drone dotato di coscienza, dovremo aiutare questi nostri nuovi amici e trovare un modo per tornare a casa. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Stray.

Shadow Gambit: The Cursed Crew Shadow Gambit: The Cursed Crew e i suoi personaggi In uscita su PC, PS5 e XSX il 17 agosto L'ultimo progetto di Mimimi Games, gli autori dell'acclamato Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Gambit: The Cursed Crew mette insieme meccaniche strategiche e stealth per offrirci un'esperienza ispirata all'età dell'oro della pirateria ma con chiare ed evidenti contaminazioni sovrannaturali. Non a caso, infatti, nel gioco dovremo recuperare le leggendarie perle nere per donare nuovamente la vita al nostro equipaggio. A bordo della Red Marley, una nave fantasma dotata di tutti i comfort, fra cui un meccanismo che consente di controllare il tempo, potremo coordinare le azioni di diversi personaggi, ognuno dotato di abilità peculiari, e mettere a segno colpi sempre più importanti alla ricerca di tesori e oggetti unici, mentre le truppe dell'Inquisizione proveranno a fermarci in tutti i modi. Alcune settimane fa abbiamo provato Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Vampire Survivors Vampire Survivors, orde di nemici attorno al nostro personaggio In uscita su NSW il 17 agosto Uno dei più brillanti fenomeni degli ultimi anni, Vampire Survivors fa il proprio debutto questo mese anche su Nintendo Switch, consentendo dunque ai possessori della console ibrida giapponese di provare finalmente la formula "time survival" creata per l'occasione dallo sviluppatore italiano Luca "poncle" Galante, capace finora di coinvolgere ed entusiasmare milioni di giocatori. Al comando di un coraggioso cacciatore di vampiri dovremo muoverci all'interno dello scenario ed evitare l'attacco di orde virtualmente infinite di nemici, mentre sferriamo attacchi man mano più potenti a seconda dell'arma conquistata. Il risultato finale è un'irresistibile via di mezzo fra uno sparatutto in stile bullet hell e un roguelike. Avete letto la nostra recensione di Vampire Survivors?

Immortals of Aveum Immortals of Aveum, il protagonista dell'avventura In uscita su PC, PS5 e XSX il 22 agosto Immortals of Aveum ci conduce in un luogo dominato dalla magia e dilaniato dai conflitti: una guerra che dura da secoli, la Sempiguerra, ha spazzato via interi regni creando una gigantesca crepa nel tessuto di Aveum che minaccia la sopravvivenza del mondo intero. Chi riuscirà a porre fine alle violenze? Il predestinato pare essere Jak, un mago combattente capace di controllare tutte e tre le energie mistiche. Sotto la supervisione di Kirkan, una veterana che guida gli Immortali contro le forze del tiranno Sandrakk, avremo a che fare con una storia sorprendente rispetto ai presupposti, ma soprattutto con un gameplay in prima persona decisamente solido e capace di portare sullo schermo sequenze davvero spettacolari. Abbiamo parlato di questo e altro nel nostro provato di Immortals of Aveum.

Fort Solis Fort Solis, il nostro personaggio esplora la stazione spaziale In uscita su PC e PS5 il 22 agosto Cosa succede quando si mette insieme un film come Moon e un survival horror fantascientifico alla Dead Space? Succede Fort Solis, il nuovo titolo di Fallen Leaf che può contare anche sull'interpretazione di un attore affermato come Troy Baker per trasportarci in un'avventura spaziale dai tratti misteriosi e inquietanti, caratterizzata da regole originali e da uno sfaccettato sistema di scelte e conseguenze. All'interno di una stazione spaziale trasformata in una trappola mortale da uno scienziato che ha perso il senno, il nostro compito nel gioco sarà quello di portare avanti ampie sessioni esplorative, risolvere enigmi e fare attenzione a ciò che ci attende dietro ogni angolo, pur senza le implicazioni action che ci si attenderebbe da un prodotto del genere. Abbiamo provato Fort Solis alla GDC 2023, in compagnia degli sviluppatori.

Blasphemous 2 Blasphemous 2, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, XSX e NSW il 24 agosto Blasphemous 2 debutta questo mese su PC e console, coinvolgendoci in una nuova, difficile missione che parte dagli eventi narrati nel DLC Wounds of Eventide, in cui veniva annunciata della nascita di un nuovo bambino dei miracoli che potrebbe condannare il mondo alla catastrofe. Ebbene, il Penitente non può certo permettere che la profezia si avveri, e così si risveglia dal suo sonno per combattere ancora una volta. Sulla sua strada troverà avversari mai così forti e raccapriccianti, enormi boss e insidie a ogni angolo che metteranno a dura prova il guerriero e ne decreteranno inevitabilmente la morte, costringendolo come sempre a tornare per un nuovo, disperato tentativo mentre affina le sue abilità e padroneggia le armi inedite introdotte con questo secondo episodio.

Armored Core 6: Fires of Rubicon Armored Core 6: Fires of Rubicon, uno spettacolare scontro fra mech In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 agosto Senza dubbio uno dei giochi più attesi di agosto, Armored Core 6: Fires of Rubicon segna il ritorno della celebre serie targata FromSoftware con un capitolo che promette spettacolo, ambientato su di un pianeta lontano dominato dalle megacorporazioni per via di una risorsa particolarmente preziosa che è possibile estrarre dalla sua superficie: il Coral. Indovinate quale sarà il nostro compito? Al comando di un umano potenziato, messo cinicamente alla guida di un potente mech, dovremo affrontare i tantissimi pericoli e le insidie di un campo di battaglia ostico e spietato, alle prese con macchine molto più grandi e cattive della nostra, contro cui potremo spuntarla unicamente scegliendo il giusto equipaggiamento e personalizzando di conseguenza il nostro veicolo. Avete letto il nostro provato di Armored Core 6: Fires of Rubicon?