One-Punch Man: il cosplay di Fubuki di naki_lam è ricco di fascino

Il manga di One-Punch Man prosegue, mentre per il momento ancora tutto tace circa la messa in onda dei nuovi episodi dell'anime. Per ingannare l'attesa che ci separa dalla Stagione 3 vi proponiamo il fascinoso cosplay di Fubuki, aka Tempesta, realizzato da naki_lam.

Fubuki, nota anche come i soprannomi da eroe Tempesta Infernale e Tormenta dell'Inferno, è la più forte tra gli Eroi di Classe B, perlomeno fino all'arrivo di Saitama. Inoltre è la sorella di Tatsumaki, uno dei personaggi più forti di tutto l'universo di One-Punch Man. È specializzata nell'utilizzo di poteri psichici che sfrutta per volare, creare dei potenti tornado e barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il cosplay realizzato da naki_lam è semplice ma efficacie e originale allo stesso tempo. La modella infatti indossa un abito elegante con vistosa spaccatura laterale, che differisce dunque dal costume classico, pur richiamandone la colorazione verde scuro e la pelliccia bianca.

