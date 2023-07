Hitman World of Assassination riceve un nuovo Bersaglio Elusivo, dopo oltre due anni

Hitman: World of Assassination riceverà presto il suo primo nuovo Bersaglio Elusivo in oltre due anni. La missione, denominata The Drop, avrà come protagonista il DJ Dimitri Vegas, con le sue reali sembianze e la sua voce. La data di pubblicazione è fissata per l'autunno 2023.

"La nuova missione è stata annunciata durante un'interruzione a sorpresa del set di Dimitri Vegas e Like Mike al Tomorrowland 2023 il 30 luglio, il più grande e popolare festival di musica dance elettronica del mondo", si legge in un comunicato stampa. Vegas ha aggiunto di essere "estremamente entusiasta" di entrare ufficialmente a far parte dell'universo di Hitman.