Fallout, la serie Amazon Prime Video: nuovi scatti dal set trapelano in rete

Sono apparsi in rete dei nuovi scatti dal set dell'attesa serie Amazon Prime Video di Fallout, che potrete visualizzare nel post su Twitter / X sottostante pubblicato da Xbox News.

Purtroppo non possiamo averne la certezza assoluta, ma le immagini sembrerebbero immortalare l'esterno di una struttura abbandonata della Vault-Tec (per via del logo sull'asfalto), l'azienda che ha realizzato i rifugi anti-atomici definiti Vault, che come saprete hanno un ruolo importante nell'universo post-apocalittico della serie Bethesda.

Ci sono veicoli arrugginiti sparsi qua e là e alcune piante avvizzite. In uno degli scatti vediamo anche un uomo armato davanti alla telecamera, che potrebbe trattarsi di un predone. Chiaramente scatti del genere non possono darci particolari indicazioni sulla qualità del progetto, dunque sarà necessario attendere nuovi materiali ufficiali.