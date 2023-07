Batman, il cosplay di Poison Ivy di Mercurygin farebbe vacillare anche il cavaliere oscuro

Poison Ivy è una dei villain più famosi dell'universo di Batman e dei supereroi in generale, nonché uno dei più gettonati nel panorama dei cosplayer, data la grande varietà di versioni del personaggio viste nella lunga storia editoriale e le varie trasposizioni transmediali del Cavaliere Oscuro. Tra questi troviamo quello di Mercurygin, che ci propone un cosplay di Poison Ivy semplice ma d'impatto.

Poison Ivy è apparsa per la prima volta nei fumetti di Batman quasi sessant'anni fa. In origine si chiamava Pamela Lillian Isley ed era una biochimica, ma per via di una mutazione ottiene una forza sovrumana e il pieno controllo di ogni forma di vita vegetale, nonché la possibilità di avvelenare le persone semplicemente sfiorandole o soggiogarle con dei fermoni. Forte di queste nuove abilità Poison Ivy diventa un'ecoterrorista che si pone l'obiettivo di salvaguardare le piante e la natura in generale dall'inquinamento spesso e volentieri causando morte e distruzione.

Come possiamo vedere per il suo cosplay Marcurygin sfoggia il classico body fatto di foglie e la chioma rosso ardente di Poison Ivy, il tutto usando una serra come sfondo, il che è una scelta sicuramente azzeccata.

