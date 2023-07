One Piece: il cosplay di Nami in kimono da erin è pronta a combattere

One Piece è un'opera leggendaria che ha davvero bisogno di poche presentazioni, così come il suo casti personaggi, tra i più amati di sempre quando si tratta di anime e manga. La ciurma di Cappello di Paglia salperà sul piccolo schermo il prossimo 31 agosto grazie all'adattamento live action di Netflix. Per ingannare l'attesa vi proponiamo il cosplay di Nami realizzato da erin.

Nami è tra i primi personaggi ad entrare nella ciurma di Cappello di Paglia, dunque fa parte del cast dei protagonisti principali di One Piece sin dalla fasi iniziali della storia e apparendo in praticamente quasi tutti gli archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.

Per il suo cosplay erin ha dedico di rappresentare il personaggio con l'outfit sfoggiato da Nami durante l'arco narrativo di Wano, durante il quale la ragazza sfoggia un kimono corto color celeste e caratterizzato da decorazioni floreali.

Sulle nostre pagine trovate altri cosplay tratti da anime e manga, come quello di Asuna da Sword Art Online di Saskia e quello di Ochaco da My Hero Academia di WhiteSpring. Cambiando genere, potrebbe piacervi anche il cosplay di Zelda di Bellatrix Aiden e quello di Aerith da Final Fantasy 7 Remake di kyarabarrycos.