High on Life a sorpresa ora è disponibile su PS5 e PS4

"I fan hanno parlato. E parlato. E parlato ancora", ha dichiarato Mike Fridley, lo studio director di Squanch Games. "Siamo stati entusiasti dell'accoglienza che High On Life ha ricevuto dal suo lancio a dicembre. I nostri fan su PlayStation sono stati un po' meno entusiasti, ed è per questo che siamo entusiasti di annunciare che il gioco arriverà molto presto anche da loro. Cioè adesso! Grazie per la vostra pazienza!".

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Squanch Games ha pubblicato High On Life su PS5 e PS4 con uno shadowdrop a sorpresa avvenuto durante la notte tra sabato e domenica 23 luglio. La già annunciata espansione High on Knife verrà pubblicata durante l'autunno in contemporanea su console PlayStation, Xbox e PC.

Uno sparatutto diverso dal solito

Arrivato su PC, Xbox e Game Pass lo scorso dicembre conquistando il consenso generale del pubblico, High on Life è uno sparatutto in prima persona che punta molto sull'umorismo, che è stato realizzato da Squanch Games e Justin Roiland, co-creatore e doppiatore di Rick and Morty, che tuttavia ora non è più coinvolto nel progetto per via delle accuse di violenza domestiche, da cui è stato recentemente assolto.

Nei panni di un cacciatore di taglie improvvisato viaggeremo nello spazio con un arsenale composto da armi parlanti, che non perderanno l'occasione per commentare e schernire le nostre imprese. Il nostro compito sarà quello di sgominare un cartello della droga alieno, che ha scoperto nella razza umana l'ingrediente perfetto per una droga che sta andando a ruba. Come potrete leggere nella nostra recensione di High on Life, il gioco propone un gameplay vario e situazioni completamente fuori di testa in grado di tenere incollati i giocatori allo schermo.