Star Wars Outlaws: un video dietro le quinte mostra ambientazioni e sequenze di gameplay

Nel filmato gli sviluppatori di Massive Entertainment e LucasArt parlano di come hanno costruito l'universo di gioco, che in parte prende ispirazione dai film e in parte da idee originali.

Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana

Come spiegato dal team di sviluppo è stata LucasArt a suggerire a Ubisoft di ambientare Star Wars Rebels tra l'Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora e l'Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi, in quanto è il periodo temporale dove la guerra civile tra l'impero e i ribelli è al suo apice, creando quindi uno scenario perfetto per l'avventura di Kay Vess in Star Wars Outlaws.

Nel filmato inoltre apprendiamo che nel gioco visiteremo location iconiche di Star Wars, come Tatooine, ma anche ambientazioni nuove di zecche, come il pianeta Toshara. I giocatori avranno molto da esplorare, dato che ogni pianeta di Star Wars Outlaws è grande quanto 2-3 zone di Assassin's Creed Odyssey.

Vi ricordiamo che Star Wars: Outlaws sarà disponibile durante il corso del 2024 per PS5, Xbox Series X|S e PC.