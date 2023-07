Zelda: Tears of the Kingdom, il cosplay di Bellatrix Aiden è favoloso

La principessa Zelda è uno dei personaggi più popolari nell'ambito dei cosplay e lo è ancora di più dal lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Noi oggi vi mostriamo il cosplay di Bellatrix Aiden, che ci propone una versione del personaggio diversa dal solito ma senza dubbio ricca di fascino.

La modella ha infatti deciso di dare vita alla principessa Zelda indossando un lungo abito bianco estivo e accessori che ricordano i motivi di Hyrule.

Se costume, trucco e parrucca di per sé sono assolutamente convincenti, la scelta di ambientare lo scatto in riva a un lago risulta particolarmente azzeccata e dà quel tocco in più di carattere al cosplay che di certo non guasta mai.

Sulle nostre pagine trovate anche altri cosplay basati sui personaggi dei videogiochi. Ad esempio, potrebbe interessarvi quello di Aerith da Final Fantasy 7 Remake in abito da sera di kyaraberrycos e quello di Nilou da Genshin Impact di marell_rin. Cambiando completamente genere, vi proponiamo anche il cosplay di Rangiku Matsumoto di Bleach di Jannet e il cosplay di Yuzuriha da Hell's Paradise: Jigokuraku di Shirogane.