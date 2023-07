Hell's Paradise: Jigokuraku, il cosplay di Yuzuriha da Shirogane ha richiesto 40 ore

Shirogane si è cimentata con un cosplay di Yuzuriha, l'affascinante ninja della serie animata Hell's Paradise: Jigokuraku, che ha richiesto ben quaranta ore: tanto è stato necessario alla modella russa per perfezionare la parrucca.

Appartenente al clan Yamada Asaemon, un gruppo guerrieri specializzati nell'eliminare criminali condannati a morte, Yuzuriha riceve l'incarico di guardiana di Gabimaru, un sicario mandato sull'isola di Kotaku per trovare un leggendario elisir che potrebbe valergli la libertà.

Abile e determinata, Yuzuriha ha un forte senso dell'onore e grandi capacità, ma sfrutta spesso anche la propria bellezza al fine di manipolare gli altri e raggiungere in tal modo i propri obiettivi più facilmente.

"Non avevo previsto di interpretare Yuzuriha, ma questa acconciatura mi è rimasta letteralmente impressa nella mente, così ho deciso di realizzare il cosplay e non so quante volte me ne sono pentita mentre lavoravo alla parrucca, perché ho dovuto dedicarle qualcosa come quaranta ore!"

Altri lavori notevoli di Shirogane sono senz'altro Spider-Gwen da Spider-Man: Across the Spider-Verse, Asuka da Neon Genesis Evangelion, Peach da Super Mario Bros. il film e Yoimiya da Genshin Impact.