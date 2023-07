Super Mario Bros. il film, il cosplay di Peach da Shirogane ha gli abiti di Mario

Il cosplay di Peach in "versione Mario" ispirato a Super Mario Bros. il film torna in azione nel breve video pubblicato da Shirogane, che ha rispolverato la sua ultima creazione in occasione del Fantasy Basel 2023.

Capace di superare il miliardo di dollari di incassi, Super Mario Bros. il film ha senza dubbio rilanciato la popolarità dei personaggi Nintendo, e questa specifica interpretazione di Peach da parte della modella russa risulta davvero simpatica e colorata.

Parrucca bionda, occhi azzurri ma indosso l'uniforme tradizionale di Mario anziché il classico vestito da principessa, la Peach di Shirogane ha un'aria sbarazzina e buca lo schermo grazie ai colori sgargianti della maglietta, del cappellino e della salopette.

Altri lavori notevoli di questa cosplayer sono senz'altro Asuka da Neon Genesis Evangelion, Yoimiya da Genshin Impact, Alice da Goddess of Victory: Nikke e Gwen da Spider-Man: Across the Spider-Verse.