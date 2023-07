30XX: abbiamo provato del gioco che unisce Mega Man e Super Mario Maker

Quando uno studio di sviluppo decide di portare avanti l'eredità di un titolo storico che i produttori originali hanno abbandonato, ha due possibilità: riproporre un'avventura il più simile possibile al videogioco che tutti ricordano per tenerne viva la memoria o continuare il viaggio che quell'avventura aveva intrapreso e farla evolvere. Batterystaple Games ha scelto la seconda opzione per il loro titolo restando, però, sempre e comunque fedeli al DNA di Mega Man X. Gli sviluppatori non sono dei novizi del mondo degli action-platformer perché nel 2016, dopo un'ottima campagna Kickstarter, hanno fatto uscire 20XX un roguelite in 2D ispirato a Mega Man X che fa da fondamenta a 30XX, il protagonista di questa prova. La premessa più importante che bisogna fare prima di addentrarsi in questo titolo, però, è che 30XX non è un videogioco semplice. Le sue modalità di gioco vanno a modificare solo l'aspetto roguelike del titolo (eliminando la morte permanente) ma non intervengono in alcun modo sulla generazione dei livelli che restano sempre e comunque una sfida non da poco. In questo provato di 30XX vi racconteremo di tutto ciò che è attualmente disponibile nella versione di accesso anticipato, di quello che è in arrivo nel prossimo futuro e di come gli sviluppatori siano riusciti a catturare lo spirito di un classico come Mega Man X facendolo evolvere per costruire un solido roguelike in cui creare i propri livelli personalizzati.

Andare per gradi 30XX ha due anime, incarnate dai suoi due protagonisti, il cui kit di mosse e abilità stravolge completamente la percezione del gioco cambiandolo in modo evidente 30XX è un gioco stratificato e non semplice che metterà alla prova la vostra pazienza e in cui l'unico ostacolo alla progressione è la vostra bravura. Provandolo rigorosamente controller alla mano (una cosa che raccomandano anche gli sviluppatori) siamo rimasti stupiti dalla precisione con cui i nostri input venivano trasmessi a schermo e dall'apprezzatissima possibilità di cancellare ogni animazione nell'esplorazione e nel combattimento. Ogni nuovo comando inserito, infatti, cancella il precedente, dando vita anche a una serie di combinazioni davvero divertenti. Il kit di movimento a disposizione dei due protagonisti è molto simile a quello di Mega Man X con salto, scatto, dash-jump (ovvero la combinazione di salto e scatto, poco intuitiva all'inizio ma poi sempre più facile da usare) salto sul muro e la possibilità di restare attaccati a una parete scendendo gradualmente. Le armi a disposizione sono diverse e, come in Mega Man X, si dividono in principale, dalle munizioni infinite, e speciali, dai colpi limitati. I due personaggi, Ace e Nina sono incentrati rispettivamente sul combattimento corpo a corpo e su quello a lungo raggio. Abbiamo trovato Ace sostanzialmente più difficile da usare di Nina perché i livelli sembrano, a prima vista, progettati per chi spara piuttosto che per chi tira fendenti. Una volta esplorato meglio il sistema di movimento, però, anche le potenzialità di Ace emergono insieme alla rinfrescata che il suo stile di gioco dà a tutti i livelli. 30XX è pensato per attirare i fan di Mega Man X che si divertiranno con Nina a ritrovare le emozioni del passato. Quando padroneggerete il sistema di movimento, gli schemi di attacco dei nemici e le routine di combattimento dei boss, però, il gioco cambia forma e si trasforma in una sorta di Hollow Knight incentrato sul combattimento ravvicinato all'arma bianca.

Tre giochi in uno Oltre a differenziarsi nettamente nei i suoi due personaggi, 30XX cambia completamente d'abito nelle sue tre modalità di gioco che da roguelike puro passano all'assomigliare più a Mega Man X e a un community game 30XX ha tre modalità di gioco: Standard, Mega e Comunità. La prima è il classico roguelike in cui per battere il gioco bisogna completare tutti i livelli uno dopo l'altro senza morire ma in cui è possibile usare la valuta raccolta giocando per potenziarsi e diventare più resistenti. Avrete un gatto robot a farvi da mascotte, un mercante che vi vende dei potenziamenti ulteriori, una scienziata che vi fa da guida e uno strano personaggio ossessionato dalla gloria che vi offrirà sfide aggiuntive. Questa modalità è giocabile in cooperativa fino a due giocatori e rappresenta il cuore del gioco con una storia (molto semplice) e un sistema di progressione familiare. La modalità Mega, poi, è quella che ricorda di più Mega Man X perché dopo un breve tutorial verrete teletrasportati al centro di una stanza dove potrete selezionare uno degli otto livelli disponibili, ciascuno dei quali termina con un boss, proprio come i Maverick del titolo Capcom. Anche qui il sistema di progressione prevede la raccolta di valuta di gioco e l'acquisto di potenziamenti per diventare sempre più potenti di livello in livello. Le ambientazioni, i boss e le meccaniche di questi otto livelli sono varie e intricate e metteranno alla prova la vostra abilità di coordinazione e i vostri tempi di reazione. Qui non c'è la morte permanente, solo una naturale progressione che, quando fallite un livello, vi riporterà al quartier generale senza cancellare i vostri progressi. La terza modalità di 30XX è la modalità comunità in cui potrete giocare ai livelli creati dalla community o partecipare nel guanto di sfida di Ellie, un'esperienza che contiene degli stage verificati in termini di difficoltà, completezza e progressione. Il divertimento in questa modalità è nelle mani degli altri utenti e delle loro creazioni ma già in fase di early access la community del gioco è molto attiva e valuta ogni nuova aggiunta con un sistema di pollici in su o in giù. Ci sono esperienze folli, trappole della morte che si auto completano, arene di combattimento sfrenato e persino frenetiche corse con nemici indistruttibili che vi inseguono. Anche dopo aver padroneggiato la parte roguelike e dopo aver sconfitto gli otto boss bendati con una sola mano, la community di 30XX saprà ancora farvi divertire.

Super Mega Man Maker L'editor dei livelli di 30XX è facile da imparare e da usare. C'è qualche piccolissimo bug ma visto l'early access possiamo aspettarci una versione più rifinita a breve 30XX Maker è la ciliegina sulla torta di un gioco che, anche senza un editor per la creazione di livelli personalizzati, sarebbe completo e divertente. Gli sviluppatori di Batterystaple Games, però, hanno voluto fare un passo ulteriore e moltiplicare il fattore longevità e il potenziale del gioco aggiungendo una fucina di nuove esperienze ben fatta e intuitiva. A cominciare dal tutorial, 30XX Maker dà il benvenuto a novizi e veterani della costruzione dei livelli mettendogli a disposizione un sistema stratificato. Prima si comincia con il classico pavimento con qualche piattaforma e un paio di nemici. Poi il passo successivo è aggiungere enigmi legati al movimento come degli appigli a tempo, dei pendoli o delle ruote panoramiche con piattaforme che scompaiono. Poi arrivano gli interruttori colorati che accendono o spengono determinate sezioni di pavimento e dei teletrasportatori per far sentire chi gioca in un labirinto in cui se si prende la strada sbagliata si muore. Infine, potrete aggiungere sezioni in cui viene invertita la gravità, ci sono dei tratti sommersi o in cui dovrete scavare nella terra per farvi largo. Le creazioni che abbiamo visto realizzate avevano gli stessi mattoncini base del gioco prodotto dagli sviluppatori ma erano esperienze radicalmente diverse. Alcune erano veri e propri mini-metroidvania, altre erano sezioni di run and gun e altre ancora dei labirinti bui da navigare usando l'ingegno. L'unico difetto che abbiamo notato è una leggera confusione nelle scorciatoie da tastiera (copia, incolla, cancella) che a volte non vengono registrate o cancellano la selezione appena fatta. Il gioco, però, è ancora in accesso anticipato e gli sviluppatori hanno già annunciato che sono al lavoro su una pulizia generale dei bug dell'editor quindi questo problema dovrebbe essere risolto in fretta.

30XX è un gioco tanto per i nostalgici di Mega Man X quanto un'esperienza per chi ama gli action platformer in 2D ed è alla ricerca di una sfida. Il livello di difficoltà è alto, ma la curva di apprendimento è gentile. Le ambientazioni sono varie e il gameplay è pulito e preciso. L'uso di un controller è altamente consigliato così come di un buon paio di cuffie perché, se siete amanti del genere, la colonna sonora di questo titolo è una bomba. Le tracce sono ritmate, calzanti e, quando entrate nel flusso di gioco, vi spingono a dare sempre di più. I due protagonisti sono così diversi nello stile che trasformano 30XX da un tributo a Mega Man X a uno a Hollow Knight e le sue tre modalità di gioco mescolano bene elementi rogualike, roguelite e di progressione tradizionale. Gli otto boss alla fine dei livelli della sezione Mega sono ben fatti, vari e piacevoli da sfidare nuovamente di tanto in tanto. Quello che fa fare a questo gioco un netto salto di qualità rispetto alla concorrenza, però, è il suo editor di livelli, profondo e stratificato, e la sua community di appassionati che, anche in fase di early access, continua a produrre creazioni folli, divertenti, frustranti e accattivanti. C'è ancora un po' di pulizia di bug da fare ma è solo una spolverata su un titolo che reputiamo imprescindibile per i fan di Mega Man X e per gli amanti dei platformer in 2D.