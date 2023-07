Trofei di Platino facili da ottenere: i giochi migliori per i cacciatori di obiettivi

Trofei, Obiettivi, Achievement. Chiamateli come volete, ma a conti fatti sono la stessa cosa: medaglie che rappresentano i progressi all'interno di un videogioco. Il concetto alla base dei trofei esisteva ben prima della loro versione moderna che oggi - con la sola esclusione delle piattaforme Nintendo - è presente su ogni sistema di gioco. La differenza vera è che i trofei di Platino, Oro, Argento e Bronzo d'oggi sono più visibili e social, in quanto non interni al gioco, ma legati al vostro account.

Sappiamo che alcuni li odiano e altri li adorano, mentre molti semplicemente sono disinteressati e si accontentano di giocare un videogioco senza nemmeno rendersi conto di quali e quanti Trofei sono stati sbloccati.

A noi non interessa discutere per l'ennesima volta del "senso" degli Obiettivi: ci basta prendere atto che per qualche giocatore sono una piccola soddisfazione aggiuntiva. Il piccolo "bling" dell'Achievement conferma che abbiamo completato una sfida impegnativa oppure che abbiamo appena superato una sezione di trama molto importante.

I Trofei, però, non devono per forza essere complessi da ottenere per avere un "valore", così come in generale i videogiochi non devono obbligatoriamente mettere alla prova le nostre abilità fino alla frustrazione per essere di qualità. Alle volte si vuole sono divertirsi senza troppo stress e alcuni giochi permettono di fare proprio questo: ottenere Trofei di Platino rapidamente o, anche nel caso nel quale richiedano un po' più di tempo, senza particolare impegno.

Non c'è nulla di male in tutto questo e abbiamo quindi deciso di realizzare una lista dei giochi che sentiamo di poter consigliare a chi vuole ottenere trofei di Platino senza troppo sforzo. Sia chiaro, non ci basiamo unicamente sul tempo di completamento: la priorità è proporre diversi tipi di giochi per diversi tipi di giocatori.

Inoltre, abbiamo volutamente escluso quei videogiochi che sono pensati solo per regalare trofei e che non sono minimamente interessati a proporre un vero contenuto ludico. Opere come My Name is Mayo sono spesso molto noiose e talmente brevi che non si ha l'impressione di aver veramente giocato a un videogioco. Per questo motivo le nostre proposte si concentrano su videogiochi che "per caso" hanno anche Platini facili da ottenere, ma che comunque ci sentiamo di consigliare.