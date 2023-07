Hogwarts Legacy Ultra Plus Mod ottiene ray tracing e performance migliorate con un update

La mod Ultra Plus Ultimate Visual per Hogwarts Legacy ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce anche il ray tracing e miglioramenti alle performance, rendendo il gioco ancora più bello su PC grazie a questa elaborazione grafica profonda.

L'update 7.3 è disponibile al download su Nexus Mods e introduce diversi miglioramenti alla mod in questione, per quanto riguarda varie ambientazioni di Hogwarts Legacy e momenti di gioco. La nuova versione migliora l'applicazione del ray tracing e il risultato di questo in termini di performance generali del gioco.

I miglioramenti si vedono soprattutto sugli effetti di luce come quelli derivanti dall'uso degli incantesimi, ma non solo, applicando fonti di luce dinamiche più convincenti rispetto a prima ma senza appesantire eccessivamente il carico di lavoro, purché si abbia una configurazione abbastanza prestante.

La mod Ultra Plus Ultimate Visual di Hogwarts Legacy migliora l'aspetto grafico generale del gioco in questione, introduce diverse tecnologie grafiche e ottimizzando lo streaming delle texture. Per quanto riguarda gli aggiornamenti ufficiali, il gioco ha ricevuto la patch del 2 giugno che migliora performance e risolve bug.