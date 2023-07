Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cosplay di Spider-Gwen da shirogane_sama è fantastico

Spider-Man resta uno dei super-eroi preferiti dal pubblico, che grazie alla sua nuova e ottima reinterpretazione nel film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, dunque non stupisce che le cosplayer continuino a ispirarsi al brand, come vediamo con questo cosplay di Spider-Gwen da parte di shirogane_sama.

Vediamo dunque Gwen Stacy in versione Spider-Gwen perfettamente riprodotta in questa reinterpretazione dell'ottima cosplayer, che ricorda da vicino la versione del personaggio vista nel film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, con tanto di scena vicino alla finestra.

Con il nuovo film animato disponibile in questi giorni al cinema e che ha già raccolto grandi consensi dalla critica, la nuova Spider-Gwen sta conquistando ulteriori appassionati. In questo caso, viene messa in scena con la consueta precisione da shirogane_sama.

La cosplayer ha utilizzato un costume che ricalca da vicino quello del film animato, ma è soprattutto la capigliatura e il trucco a richiamare lineamenti e caratteristiche tipiche del personaggio visto nel film in questione, particolarmente carismatico. Il risultato è davvero notevole.

