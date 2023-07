Persona 5: The Phantom X, nuovo trailer con gameplay per il capitolo mobile

Persona 5: The Phantom X si è mostrato in un nuovo trailer che ha dato modo di vedere qualcosa del gameplay di questo interessante capitolo mobile della serie Atlus, che sembra davvero ben fatto e per nulla su scala ridotta rispetto agli altri titoli della serie.

Annunciato lo scorso marzo da Perfect World Games e dal team Black Wings Game Studio, Persona 5: The Phantom X è un capitolo della serie Atlus specificamente studiato per le piattaforme mobile, una sorta di spin-off che racconta una nuova storia incentrata su un gruppo inedito di Ladri Fantasma a Tokyo.

Nel video riportato qui sopra possiamo vedere qualcosa del gameplay del gioco.

La struttura di Persona 5: The Phantom X dovrebbe ricalcare quella classica da RPG nipponico con combattimenti a turni, ma interfaccia a tipo di fruizione dovrebbero essere costruiti in maniera più consona per l'utilizzo attraverso piattaforme mobile, ovvero iOS e Android.