Halo: 343 Industries collabora con i modder per recuperare contenuti tagliati

Come riferito da PCGamesN, il team di modder ha avuto modo di esplorare a fondo asset e documenti relativi al capitolo originale di Halo, scoprendo diversi contenuti interessanti che sono stati messi in lavorazione per poter essere restaurati, facendo anche emergere dei retroscena inediti sul gioco sviluppato da Bungie.

C'è stata particolare attività intorno a Halo: Combat Evolved da parte dei modder , in particolare per quanto riguarda il team Digsite, il quale sembra abbia collaborato strettamente con 343 Industries nel corso degli ultimi mesi per cercare di recuperare alcuni contenuti tagliati dal primo capitolo della serie.

Halo e contenuti segreti: la testimonianza del team Digsite

"Gearbox aveva costruito un po' di texture completamente nuove che non sono praticamente mai state utilizzate", ha riferito Ludus, un membro del team Digsite. "Sentivamo che fosse uno spreco il fatto che queste texture fossero rimaste completamente trascurate, dunque abbiamo deciso di effettuare un remix di Indoor come nuova mappa che potesse utilizzare questi elementi grafici".

Anche la famosa demo del Macworld 1999, ovvero la prima occasione in assoluto in cui si vide Halo nella sua prima forma originale prima dell'acquisizione dell'IP d parte di Microsoft, è stata recuperata e introdotta in Halo: The Master Chief Collection. All'epoca, il gioco doveva essere uno sparatutto in terza persona in esclusiva per Mac.

Oltre a questo, 343 Industries e Digsite hanno collaborato anche al recupero di alcuni contenuti legati al concept originale di Halo come strategico in tempo reale, ritrovando elementi legati ai veicoli e alle tipologie di nemici dagli archivi ritrovati.