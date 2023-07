Diablo 4: Blizzard promette più spazio disponibile per gli oggetti dei giocatori

In un gioco come Diablo 4 lo stoccaggio di oggetti è un elemento indispensabile, considerando che il loot rappresenta il vero motore della progressione nel gioco e la sua gestione e conservazione, di conseguenza, ha grande importanza, motivo per il quale Blizzard vuole incrementare lo spazio a disposizione dei giocatori.

Nel nuovo video con gli update da parte degli sviluppatori, Blizzard ha dunque riferito di essere al lavoro per l'espansione dello spazio a disposizione dei giocatori per la gestione del proprio inventario, anche se non è ancora chiaro come questo verrà gestito.

Durante il livestream dedicato, il director Joe Piepiora ha riferito che il team "ascolta sicuramente tutti" per quanto riguarda questo particolare feedback.