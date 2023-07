ChatGPT ha visto il suo primo calo di utenti in assoluto a giugno 2023

Difficile dire se si tratti dell'inizio di un trend, ma è piuttosto interessante rilevare come, dopo mesi di costante crescita nell'interesse e nell'utilizzo di tale strumento incentrato sull'intelligenza artificiale generativa, il mese scorso si sia assistito a un primo calo sensibile nell'utilizzo del client, sia via web che attraverso l'app mobile dedicata.

ChatGPT in calo: le possibili motivazioni

L'apice, per il momento, è stato raggiunto tra febbraio e marzo, quando Microsoft ha rilasciato la versione pubblica di Bing AI e l'interesse per questo tipo di tecnologia è cresciuto a dismisura e si è diffuso presso una grande quantità di utenti.

Secondo The Post, una possibile spiegazione per questo calo di traffico potrebbe essere legata alla fine dell'anno scolastico: sembra che buona parte dell'utilizzo di ChatGPT fosse legata allo studio e alle ricerche effettuate da studenti su vari argomenti, confermando come l'IA possa essere diventata un valido strumento di supporto per i compiti.

ChatGPT, utenti pubblici in calo ma affari a gonfie vele

Altri motivi potrebbero essere da collegare alle restrizioni imposte da diverse compagnie ai propri dipendenti: a questo proposito è diventato celebre il caso di Samsung che ha proibito agli impiegati di usare le chatbot con intelligenza artificiale per paura di possibili fughe di dati.

In ogni caso, questo calo riguarda solo l'utilizzo pubblico di ChatGPT, ma questo non significa che la tecnologia sia in crisi, considerando che il grosso del business è legato ai servizi erogati sul fronte business, che a quanto pare continuano indisturbati.